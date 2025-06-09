В Пензе обсуждается новый способ борьбы с незаконной рекламой

Глава Пензы Олег Денисов предложил новый способ борьбы с незаконными рекламными объявлениями, которые портят облик города. Ситуацию обсудили на совещании в администрации в понедельник, 9 июня.
Как известно, чаще всего расклейщики выбирают для размещения листовок остановки общественного транспорта, фонарные столбы, опоры ЛЭП и заборы.
Олег Денисов поручил рассмотреть возможность блокировки номеров телефонов, которые указываются в рекламных текстах.
Также, по его мнению, необходимо увеличить размер штрафа и количество камер на остановках, уточнили в пресс-службе городской администрации.
«Что мы можем сделать в ближайшей перспективе, это убирать объявления интенсивнее, чтобы они сразу теряли свою актуальность. Тогда компаниям будет невыгодно тратить средства на их расклейку», - отметил глава Пензы.
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