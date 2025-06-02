Пензенских детей начали отправлять в оздоровительные лагеря

02.06.2025 | 10:44

В пензенских детских оздоровительных лагерях стартовала первая смена. Заезды ребят в учреждения начались в воскресенье, 1 июня.

Со стоянки у ТРК «Коллаж» на проспекте Строителей школьников отправили в лагеря «Надежда» и «Белка», с железнодорожного вокзала - в пансионат «Приморский» (там отдохнут дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

«Заезды в «Юность», «Зарю» состоятся 2 июня, в «Сосновый бор», «Солнечную долину», «Ниву» - 3 июня, в «Строитель» - 7 июня», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Смены продлятся 21 день.

Всего в июне за счет регионального бюджета и частичной родительской платы в лагерях на территории области отдохнут 2 195 детей из Пензы, а в пансионате «Приморский» - 73 ребенка.