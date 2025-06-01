Губернатор организовал отдых в Крыму для запорожских детей

В воскресенье, 1 июня, на Черноморское побережье Крыма отправились отдыхать 120 ребят с территорий Запорожской области, подшефных Пензенской, рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.
Путевки для детей из Токмакского и Пологовского муниципальных округов приобрели по поручению главы региона.
Ребята поедут на автобусах, соответствующих всем нормам безопасности.
«Отправку организовали руководитель пензенской делегации в Запорожской области Виктор Кувайцев, главы округов Алексей Салмин и Александр Калмыков», - сообщил Олег Мельниченко.
Всего этим летом на море отдохнут 520 детей из подшефных районов Запорожской области. Для них подготовили насыщенную культурную программу, которая расскажет о достопримечательностях Крыма и важных вехах истории России.
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