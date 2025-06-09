09.06.2025 | 21:10

10 июня в Пензенской области ожидается дождь с грозой, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +15...+20 градусов. Днем воздух прогреется в целом до +26...+31 градуса, но местами окажется +20...+25. Следующая ночь будет прохладнее, +10...+15.

В темное время суток подует юго-восточный ветер, затем направление изменится на северо-западное, порывы могут достигать 7-12 метров в секунду.

По словам метеорологов, со вторника жара начнет сдавать свои позиции, антициклон уступит зону влияния полю пониженного атмосферного давления - область окажется во власти атмосферного фронта, пройдут грозовые дожди.

В старину в дождливую погоду обращали внимание на размер капель: если они крупные, то осадки скоро прекратятся.