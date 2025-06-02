Происшествия

В Пензе госпитализировали девочку, сбитую электросамокатом

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В Пензе 7-летней девочке потребовалась госпитализация, после того как ее сбил электросамокат.

Авария случилась в субботу, 31 мая. В 20:25 около дома № 43 на улице Луначарского неизвестный водитель на двухколесном транспорте наехал на ребенка, а затем покинул место происшествия.

Девочка получила травмы разной степени тяжести, ее увезли в больницу.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Это не первый случай, когда самокатчики сбивают людей и скрываются. Так, 29 апреля неустановленный водитель наехал на 55-летнюю женщину и решил не отвечать за свой проступок.

1 апреля две пензячки на одном электросамокате врезались в 59-летнюю женщину с 70-летним мужчиной. Пешеходы получили травмы, а виновницы ушли. Момент ДТП попал на видео.

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