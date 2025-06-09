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Общество

Квартира недели: 1-комнатная в ЖК «Баланс» с выгодой 463 000 рублей

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С 9 по 15 июня холдинг «Термодом» снизил цену на 1-комнатную квартиру в сданном доме ЖК «Баланс».

Квартира недели: 1-комнатная в ЖК «Баланс» с выгодой 463 000 рублей

Это кирпичный дом в Арбекове, до торгового центра и крупных магазинов всего несколько минут ходьбы.

ЖК «Баланс» - это:

- двор без машин (огороженное безопасное пространство для детских игр и тихого отдыха);

- система отопления, проложенная в полу (позволяет регулировать температуру индивидуально в каждом помещении);

- приборы учета в общем коридоре на центральном коллекторе (в квартире больше пространства для дизайнерских задумок жителей);

- разметка, нанесенная на стяжку пола по контуру отопительной системы (во время монтажа массивной мебели рабочие точно не повредят трубы);

- ключи сразу (можно начинать ремонт после покупки).

Для тех, кто забронирует квартиру до 15 июня, цена будет ниже на 463 тысячи рублей. Оставить заявку на консультацию можно по ссылке.

Застройщик - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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