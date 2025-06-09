Квартира недели: 1-комнатная в ЖК «Баланс» с выгодой 463 000 рублей

С 9 по 15 июня холдинг «Термодом» снизил цену на 1-комнатную квартиру в сданном доме ЖК «Баланс».
Это кирпичный дом в Арбекове, до торгового центра и крупных магазинов всего несколько минут ходьбы.
ЖК «Баланс» - это:
- двор без машин (огороженное безопасное пространство для детских игр и тихого отдыха);
- система отопления, проложенная в полу (позволяет регулировать температуру индивидуально в каждом помещении);
- приборы учета в общем коридоре на центральном коллекторе (в квартире больше пространства для дизайнерских задумок жителей);
- разметка, нанесенная на стяжку пола по контуру отопительной системы (во время монтажа массивной мебели рабочие точно не повредят трубы);
- ключи сразу (можно начинать ремонт после покупки).
Для тех, кто забронирует квартиру до 15 июня, цена будет ниже на 463 тысячи рублей. Оставить заявку на консультацию можно по ссылке.
Застройщик - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой». Проектные декларации на наш.дом.рф.
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