В Колышлейском районе с неба посыпался град размером с камень

04.06.2025 | 14:12

В среду, 4 июня, в Колышлейском районе прошел сильный и очень крупный град. Местные жители поделились кадрами непогоды в Сети.

На видео, снятом в селе Трескино, слышно, как осадки стучат по земле и находящимся на ней предметам.

«Град размером с камень прошел в Колышлее», - сообщила жительница райцентра. Чтобы можно было оценить размер ледышек, она сфотографировали их в горсти.

«Закрывайте машины», - предупредила жительница села Сумы.

«Ошалеть глыба!» - поразился один из комментаторов. «Мне кажется, это кто-то из холодильника лед взял», - засомневался в реальности снимка другой.

В 14:00 о выпадении града сообщили жители пензенского микрорайона Арбеково.

Утром 4 июня синоптики предупредили, что в Пензенской области до конца дня местами ожидается град. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.