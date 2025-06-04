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В Колышлейском районе с неба посыпался град размером с камень

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В среду, 4 июня, в Колышлейском районе прошел сильный и очень крупный град. Местные жители поделились кадрами непогоды в Сети.

На видео, снятом в селе Трескино, слышно, как осадки стучат по земле и находящимся на ней предметам.

В Колышлейском районе с неба посыпался град размером с камень

«Град размером с камень прошел в Колышлее», - сообщила жительница райцентра. Чтобы можно было оценить размер ледышек, она сфотографировали их в горсти.

В Колышлейском районе с неба посыпался град размером с камень

«Закрывайте машины», - предупредила жительница села Сумы.

«Ошалеть глыба!» - поразился один из комментаторов. «Мне кажется, это кто-то из холодильника лед взял», - засомневался в реальности снимка другой.

В 14:00 о выпадении града сообщили жители пензенского микрорайона Арбеково.

Утром 4 июня синоптики предупредили, что в Пензенской области до конца дня местами ожидается град. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

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Источник — видео «Пенза новости»
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