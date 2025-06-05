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«Рисан» вышел на 6-е место в топе застройщиков России

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Строительная группа «Рисан» в июне поднялась с 7-го на 6-е место в России в рейтинге портала ЕРЗ.РФ по потребительским качествам жилья. Это по-прежнему единственный пензенский девелопер, входящий в федеральный топ-10 лучших застройщиков.

«Рисан» вышел на 6-е место в топе застройщиков России

Также компания стабильно занимает по данному показателю 1-е место в Пензенской области со значительным отрывом от других девелоперов.

«Рисан» вышел на 6-е место в топе застройщиков России

Положение каждой компании в этом рейтинге складывается из оценок ее жилых комплексов по 165 параметрам, важным для потенциального покупателя. Методология постоянно дорабатывается, чтобы учитывать развитие отрасли и передовые решения.

Учитываются все проекты, где есть квартиры в продаже: Holms Residence, Lake Town, Svoboda, Norwood, Upgrade Family, Scala City, «Кантри», «Соседи» и «Модернист». Узнать о них больше можно на сайте risan-penza.ru.

«Рисан» вышел на 6-е место в топе застройщиков России

Все ЖК входят в региональный топ-13 по потребительским качествам. Первое место по праву занимает премиальный проект Holms Residence, а второе - дом бизнес-класса в самом центре Пензы Svoboda. Оба этих комплекса распахнули двери для жителей. В них осталось по несколько квартир.

Важно, что теперь потенциальные покупатели могут посетить свой будущий дом и осмотреться: прикоснуться к прохладным материалам отделки, обсудить детали с менеджером, сидя на диване в холле, вдохнуть аромат цветов и свежескошенного газона во дворе.

«Рисан» вышел на 6-е место в топе застройщиков России

Кроме того, в июне «Рисан» подтвердил неизменно наивысший рейтинг надежности - 5 из 5 звезд. Он рассчитывается автоматически на основе накопленной в базе ЕРЗ информации о переносах декларируемой даты ввода жилья за 3 года. Соблюдение сроков свидетельствует о надежности застройщика, что особенно важно при покупке жилья на этапе строительства.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

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