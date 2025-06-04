Пчеловод избавил жителей многоэтажки от неприятных соседей

04.06.2025 | 12:07

Во вторник, 3 июля, жители дома № 79 на проспекте Победы в Пензе обнаружили новых соседей - пчелиный рой.

Фото скопления перепончатокрылых появились в Сети. На них запечатлены сотни пчел на дереве возле дома и у бордюра, ограждающего газон.

«Матка улетела и все пчелы за ней», «Это молодая семья отроилась и улетела из улика. Они безобидные в это время», - пояснили комментаторы.

Через некоторое время на помощь испуганным жильцам пришел мужчина в экипировке пчеловода - шляпе с сеткой, защищающей от насекомых. Он обрызгал пчел из пульверизатора, аккуратно смел щеткой в совок и сложил в ведро.

«Отозвался добрый человек, пчелиный рой обработал и забрал с собой. Мир не без добрых людей», - написала местная жительница.