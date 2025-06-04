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Колышлейцы показали последствия крупного града

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Посадки и постройки жителей Колышлейского района пострадали от града, который прошел днем в среду, 4 июня.

Осадки размером с камень выпали в селе Трескино, Колышлее, в Сущевке и других населенных пунктах. Снимками и видео градин местные жители поделились в Сети.

Колышлейцы показали последствия крупного града

Чуть позже сельчане опубликовали кадры последствий непогоды. Град изрешетил постройки, навесы, побил посевы. Талая вода залила огороды.

Колышлейцы показали последствия крупного града

Колышлейцы показали последствия крупного града

«Что градом не убило, то уплыло», - констатировал местный житель.

Колышлейцы показали последствия крупного града

Утром 4 июня синоптики предупредили, что в Пензенской области до конца дня местами ожидается град. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

Колышлейцы показали последствия крупного града

Фото 1-4 группы «ЧП Пенза», фото 5 и 6 группы «Пенза Новости».

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