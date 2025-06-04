Колышлейцы показали последствия крупного града

04.06.2025 | 17:45

Посадки и постройки жителей Колышлейского района пострадали от града, который прошел днем в среду, 4 июня.

Осадки размером с камень выпали в селе Трескино, Колышлее, в Сущевке и других населенных пунктах. Снимками и видео градин местные жители поделились в Сети.

Чуть позже сельчане опубликовали кадры последствий непогоды. Град изрешетил постройки, навесы, побил посевы. Талая вода залила огороды.

«Что градом не убило, то уплыло», - констатировал местный житель.

Утром 4 июня синоптики предупредили, что в Пензенской области до конца дня местами ожидается град. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

Фото 1-4 группы «ЧП Пенза», фото 5 и 6 группы «Пенза Новости».