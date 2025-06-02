12 июня в центре Пензы нельзя будет купить алкоголь

02.06.2025 | 17:36

12 июня, когда отмечаются День города и День России, не будут продавать алкоголь. Соответствующее постановление подписал глава Пензы Олег Денисов.

Речь идет только о центре города.

Планируется ограничить реализацию спиртного, в том числе пива и напитков на его основе, с 13:00 до 23:00 в объектах розничной торговли, расположенных в квадрате улиц Бакунина, Урицкого, Кураева, Володарского и Бакунина.

«Данные меры вводятся в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних», - уточнили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, в июне будет еще 2 дня, когда купить алкоголь у пензенцев не получится, причем не только в центре, а в целом по городу. Это 26-е число, когда в школах проводится выпускной вечер для учеников 9-х классов, и 28-е - для 11-х.