В Пензе закупили еще 485 флаговых композиций для украшения улиц

13.03.2025 | 20:59

В Пензе на флаговые композиции, которые в преддверии 9 Мая устанавливают на опорах линий электропередачи, потратят 6 790 000 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок в среду, 12 марта.

Заказчик (парк Белинского) заказал у местной фирмы 485 конструкций по 14 000 за штуку за счет субсидии из городского бюджета.

Закупка проводится в рамках подготовки к мероприятиям, посвященным празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, указывается на портале.

Флаговые композиции должны быть переданы парку до 5 апреля.

Ранее сообщалось, что ремонт и монтаж декора к 9 Мая обойдется городской казне почти в 2,5 млн рублей. За 1 626 200 рублей к 5 апреля приведут в порядок 3 арки «Звезда», 1 арку «Красная звезда», 2 шрифтовые инсталляции «1941-1945», 74 структурные звезды разного размера и 39 плоских звезд.

Монтаж уже перечисленных объектов, а также 6 флаговых композиций и 50 флаговых консолей на опорах линий электропередачи обойдется в 870 950 рублей. Весь декор должен появиться на улицах Пензы до 15 апреля.