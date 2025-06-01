Перечислены площадки, где в Пензе отметят День города

01.06.2025 | 15:20

В Пензе готовятся отметить День города и День России в четверг, 12 июня. Места, где пройдет празднование, перечислены в распоряжении регионального правительства.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, проведут на Соборной площади. Праздничные концерты и акции организуют на улицах Московской, Славы, у стел «Росток», «Пенза - город трудовой доблести», на площадях Ленина и Фонтанной.

Также запланированы мероприятия в скверах «Копилка пословиц», «Афганские ворота», Дениса Давыдова, Славы.

За порядком на празднике проследят сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что День города и День России в Пензе будет посвящен ласточке. В программе - флешмоб на Соборной площади, участники которого выстроятся особым образом, изображая эту птицу.

Еще одна тематическая идея - «ласточкина почта». В городе установят почтовые ящики, в которые пензенцы смогут опускать свои пожелания.

Завершится праздник салютом. Местами запуска станут те же зоны, что и в День Победы: набережная Суры (наблюдать шоу удобно в районе «Ростка»), смотровая площадка на улице Мира (красивый вид откроется с Юбилейной площади), сквер у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Арбекове и территория школы № 20 на улице Экспериментальной в Гидрострое (наблюдать удобно у ТРЦ «Ритэйл»).