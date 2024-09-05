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Общество

Ремонт путепровода на ул. 8 Марта вызывает пробки

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Жители Пензы испытывают неудобства из-за ремонта асфальта на путепроводе на улице 8 Марта. Из-за работ возникают заторы.

«Было лето, многие были в отпусках, город был относительно свободен от машин. Пришло 1 сентября, и начали ремонтировать путепровод на 8 Марта. Причем делают строго с утра. Вчера после обеда никого не было. Почему нельзя планировать эти ремонты? Почему когда большинство на работу едут в центр?» - задал вопрос автор поста в соцсети «ВКонтакте».

О ремонтных работах рассказали в пресс-службе администрации города. Специалисты заменяют покрытие на трех полосах полотна путепровода по направлению в центр.

«В 2017 году объект отремонтирован в рамках нацпроекта БКД. За минувшие 7 лет дорожное полотно деформировалось. Поступали жалобы на колейность», - пояснил директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов.

Всего будет отремонтировано 12 тыс. кв. метров. Сейчас дорожники отфрезеровали старое покрытие, делают выравнивающий слой и готовятся к финишной укладке асфальта, который произвел пензенский завод.

«По завершении сотрудники муниципального учреждения приступят к участку дороги по улице 8 Марта», - добавили в мэрии.

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Источник — фото администрации Пензы
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