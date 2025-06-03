В 2024 году в 8 районах области существенно выросла заболеваемость ВИЧ

03.06.2025 | 15:03

В 2024 году в Пензенской области зарегистрировали 194 смерти ВИЧ-инфицированных. Это максимальный показатель за 10 лет, следует из данных, обнародованных региональным управлением Роспотребнадзора.

В 2023-м в области скончались 187 ВИЧ-инфицированных, в 2022-м - 182.

«Общий прирост количества смертей связан с вхождением в критическую полосу сроков заражения. При этом непосредственно от СПИД умерло 65 человек», - отметили в ведомстве.

Всего за прошлый год в регионе выявили 353 случая инфекции. Рост заболеваемости зафиксирован в 15 районах, наиболее существенным (на 50% и более) он оказался в Малосердобинском, Шемышейском, Наровчатском, Башмаковском, Каменском, Пачелмском, Камешкирском и Сосновоборском.

В Заречном заболеваемость сократилась на 35,9%, в Пензе - на 17,6%. Лидером по показателю общей инфицированности за все годы регистрации остается Кузнецк: 1 187,2 случая на 100 тысяч населения. Среднеобластной показатель - 595,7.

Специалисты отметили «старение» заболеваемости: 36,3% ВИЧ-инфицированных - жители области в возрасте 40-49 лет, 34,6% - 30-39 лет.

В регионе ВИЧ чаще всего заражаются при половом контакте (94,7% случаев). Однако в прошлом году зарегистрировали факт вертикального пути передачи (проникновение вируса в организм через контакт ребенка с инфицированной матерью. - Прим. ред.). В Пензе малыш заразился при грудном вскармливании.