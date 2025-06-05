В Пензенской области наблюдают снижение заболеваемости ВИЧ

05.06.2025 | 16:29

В Пензенской области за 5 месяцев 2025 года зарегистрировали 89 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Это меньше, чем за аналогичный период 2024-го (108).

Показатель заболеваемости за январь-май составил 7,6 на 100 000 населения (9,1 - за тот же период год назад). Наблюдается снижение на 17,6%, сообщили в областном клиническом центре спецвидов медпомощи, известном среди пензенцев как больница КИМ.

В 2024 году в регионе выявили 353 случая ВИЧ. Рост заболеваемости зафиксировали в 15 районах, наиболее существенным (на 50% и более) он оказался в Малосердобинском, Шемышейском, Наровчатском, Башмаковском, Каменском, Пачелмском, Камешкирском и Сосновоборском.

В прошлом году в Заречном заболеваемость сократилась на 35,9%, в Пензе - на 17,6%.

Лидером по показателю общей инфицированности за все годы регистрации остается Кузнецк: 1 187,2 случая на 100 тысяч населения. Среднеобластной показатель - 595,7.