В Пензенской области регистрируется меньше нападений клещей

22.05.2025 | 18:41

За неделю в Пензенской области к медикам обратились 100 человек, укушенных клещами, в том числе 36 - дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для сравнения: неделей раньше укушенных было 146, в том числе 62 ребенка.

Всего с начала активности клещей в регионе помощь потребовалась 650 пострадавшим от нападения кровососов, в том числе 246 детям.

В общей сложности специалисты исследовали в лаборатории 482 клеща, снятых с людей. В 100 из них (20,7%) обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

Новых случаев этого заболевания в регионе не выявлено: по-прежнему известен лишь 1 пациент с боррелиозом, проявившимся в текущем году (заражение случилось в 2024-м).

Ранее стало известно, что в области появились летние грибы - маслята, подберезовики, подосиновики, опята-луговики. Любителям тихой охоты и прогулок по лесу следует принять меры безопасности: надеть рубашку с длинным рукавом и длинные брюки, голову прикрывать платком или шапкой. Обувь должна быть закрытой. Также следует пользоваться репеллентами.