За неделю 131 человек обратился к медикам с укусом клеща

29.05.2025 | 13:18

За неделю в Пензенской области к медикам обратился 131 человек, укушенный клещами, в том числе 41 ребенок в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для сравнения: неделей раньше укушенных было 100, в том числе 36 детей.

Всего с начала активности клещей в регионе помощь потребовалась 781 пострадавшему от нападения кровососов, в том числе 287 детям.

В общей сложности специалисты исследовали в лаборатории 566 клещей, снятых с людей. В 111 из них (19,6%) обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

Новых случаев этого заболевания в регионе не выявлено: по-прежнему известен лишь 1 пациент с боррелиозом, проявившимся в текущем году (заражение случилось в 2024-м).