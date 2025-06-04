5 июня в Пензенской области ожидают грозу и сильный ветер

04.06.2025 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 5 июня, местами пройдет сильный дождь с грозой. Температура воздуха опустится до +8...+13 градусов, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Утром термометр покажет около +15, в некоторых районах ожидаются осадки.

Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Местами прогнозируется дождь, вероятна гроза.

Ветер будет дуть с севера с порывами до 8-13 м/с. В некоторых районах они достигнут 15-20 м/с. Столбик термометра поднимется до +19...+24 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что со среды регион попадет под влияние атмосферных фронтов. Пройдут интенсивные дожди, стоит ожидать порывистого ветра и понижения температуры. Однако к концу недели погода наладится.