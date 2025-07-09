«Порт-А-Якс» предлагает жизнь наедине с природой

Загородная резиденция «Порт-А-Якс» от строительного холдинга «Термодом» - это место для жизни, где человек сможет почувствовать единение с природой.
Специалисты собрали в одном видео всю атмосферу лета в резиденции, окруженной лесом, у Сурского моря.
В живописном месте расположены водные каналы, пешеходный мост, пляж, входная группа, спортхаб, экотропы и многое другое. Подробно об этом - на сайте порт-а-якс.рф.
Также получить информацию можно в офисах строительного холдинга «Термодом» и по телефону 28-28-20.
Застройщик - ООО «СЗ «Термодом», проектные декларации - на https://наш.дом.рф.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
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