«Порт-А-Якс» предлагает жизнь наедине с природой

09.07.2025 | 16:48

Загородная резиденция «Порт-А-Якс» от строительного холдинга «Термодом» - это место для жизни, где человек сможет почувствовать единение с природой.

Специалисты собрали в одном видео всю атмосферу лета в резиденции, окруженной лесом, у Сурского моря.

В живописном месте расположены водные каналы, пешеходный мост, пляж, входная группа, спортхаб, экотропы и многое другое. Подробно об этом - на сайте порт-а-якс.рф.

Также получить информацию можно в офисах строительного холдинга «Термодом» и по телефону 28-28-20.

Застройщик - ООО «СЗ «Термодом», проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.