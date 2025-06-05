В Пензе молодой человек потерял 160 тысяч из-за «жрицы любви»

05.06.2025 | 11:55

Полицейские задержали 28-летнюю девушку, обманувшую 24-летнего жителя Вологодской области, приехавшего в командировку в Пензу. Она пообещала, что окажет ему интим-услуги, а сама пропала с деньгами.

Это случилось в начале февраля. Парень искал в интернете жрицу любви и наткнулся на объявление незнакомки. В процессе общения та убедила его отправить деньги за страховку и задаток.

Клиент выполнил условия, но в ответ услышал, что перевод не прошел. По совету собеседницы он повторил процедуру несколько раз, потратив в общей сложности более 160 000 рублей.

Затем связь между людьми пропала. Молодой человек понял, что ждать нечего, и обратился в полицию.

Личность обманщицы установили, ей оказалась жительница Калужской области. Она призналась, что хотела заработать, а полученные деньги потратила на себя.

«Думала, что меня полиция не найдет, потому что я с другого города. Меня нашли. Я раскаиваюсь. Нельзя бежать за легкими деньгами, не совершайте моих ошибок», - отметила девушка.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

«В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщил следователь ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Алексей Турапин.