В Пензе задержали лжериелторов, обманувших 15 человек

02.06.2025 | 12:47

Полицейские задержали двух пензячек 39 и 54 лет, подозреваемых в мошенничестве. Они обманывали людей, желавших арендовать жилье.

Около года женщины работали под видом сотрудниц агентства недвижимости, расположенного в центре города.

Один из потерпевших рассказал, что искал квартиру и наткнулся на объявление в интернете. Он выбрал понравившийся вариант и позвонил по номеру, после чего был приглашен в офис для оформления документов. Подписав договор на подбор жилья, мужчина заплатил 7 000 рублей.

Однако вместо полноценной помощи клиент получил лишь доступ к платформе с объявлениями. Ему нужно было самому звонить по номерам: в большинстве случаев мужчине не отвечали, в других объясняли, что жилье не сдается.

«Тогда он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Вскоре подозреваемые были задержаны», - сообщила следователь следственной части СУ УМВД России по Пензенской области Елена Понкрашкина.

Жертвами мошенниц стали 15 горожан, общий ущерб составил более 100 000 рублей. Полицейские устанавливают других пострадавших от их действий.

«В отношении одной из обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, вторая отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении», - отметила Елена Понкрашкина.