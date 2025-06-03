Момент ДТП со школьником в Засечном попал на видео

03.06.2025 | 15:27

В областной ГАИ сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали ДТП в Засечном. На пересечении улиц Изумрудной и Светлой сбили велосипедиста.

По предварительным данным, ДТП случилось в 11:57 напротив дома № 13 на улице Светлой. 24-летний водитель «Лады-Весты» наехал на подростка 2011 года рождения.

Момент аварии попал на видео. Судя по кадрам, школьник пересекал перекресток, когда горел красный сигнал светофора.

Мальчик получил травмы, медики доставили его в больницу.

«По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП», - добавили в ГАИ.