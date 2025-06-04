Появились новые кадры ДТП с юным велосипедистом в Засечном

04.06.2025 | 12:39

Госавтоинспекция опубликовала кадры ДТП с подростком на пересечении улиц Изумрудной и Светлой в Засечном. Авария случилась во вторник, 3 июня.

В 11:57 напротив дома № 13 на улице Светлой 24-летний водитель «Лады-Весты» сбил 14-летнего велосипедиста.

Момент аварии попал на видео. Судя по кадрам, школьник пересекал перекресток, когда горел красный сигнал светофора.

Мальчика госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

«В текущем году на территории Пензенской области зарегистрировано 75 ДТП с детьми, в которых 2 ребенка погибли и 83 получили травмы различной степени тяжести», - сообщил начальник отдела областной ГАИ Андрей Хлопков.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и сохранять повышенную бдительность на участках дорог, где могут появиться пешеходы.