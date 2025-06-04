Происшествия

Появились новые кадры ДТП с юным велосипедистом в Засечном

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Госавтоинспекция опубликовала кадры ДТП с подростком на пересечении улиц Изумрудной и Светлой в Засечном. Авария случилась во вторник, 3 июня.

Появились новые кадры ДТП с юным велосипедистом в Засечном

В 11:57 напротив дома № 13 на улице Светлой 24-летний водитель «Лады-Весты» сбил 14-летнего велосипедиста.

Момент аварии попал на видео. Судя по кадрам, школьник пересекал перекресток, когда горел красный сигнал светофора.

Появились новые кадры ДТП с юным велосипедистом в Засечном

Мальчика госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

«В текущем году на территории Пензенской области зарегистрировано 75 ДТП с детьми, в которых 2 ребенка погибли и 83 получили травмы различной степени тяжести», - сообщил начальник отдела областной ГАИ Андрей Хлопков.

Появились новые кадры ДТП с юным велосипедистом в Засечном

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и сохранять повышенную бдительность на участках дорог, где могут появиться пешеходы.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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