Происшествия

Появились подробности жесткого ДТП на улице Нейтральной

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Стало известно, кто пострадал в жестком ДТП на улице Нейтральной. Авария случилась вечером в понедельник, 2 июня. Машины пришлось тушить.

По предварительным данным, в 18:55 напротив дома № 94а столкнулись 4 иномарки: Renault Logan с 43-летним водителей, фургон Volkswagen Crafter с 57-летним, Chevrolet Spark с 73-летней женщиной за рулем и Hyundai Solaris, которым управлял 25-летний молодой человек.

На выложенных в Сеть кадрах видно, что Renault и Hyundai получили серьезные повреждения, столкнувшись почти лоб в лоб. От автомобилей разносились клубы дыма, на месте работали сотрудники МЧС и медики.

Появились подробности жесткого ДТП на улице Нейтральной

Водители этих двух иномарок получили травмы. Из машин их доставали спасатели, после чего мужчин транспортировали в автомобили скорой помощи, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Появились подробности жесткого ДТП на улице Нейтральной

Пострадала и 22-летняя пассажирка Hyundai Solaris, она получила помощь на месте и была отпущена.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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