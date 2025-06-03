Появились подробности жесткого ДТП на улице Нейтральной

03.06.2025 | 11:15

Стало известно, кто пострадал в жестком ДТП на улице Нейтральной. Авария случилась вечером в понедельник, 2 июня. Машины пришлось тушить.

По предварительным данным, в 18:55 напротив дома № 94а столкнулись 4 иномарки: Renault Logan с 43-летним водителей, фургон Volkswagen Crafter с 57-летним, Chevrolet Spark с 73-летней женщиной за рулем и Hyundai Solaris, которым управлял 25-летний молодой человек.

На выложенных в Сеть кадрах видно, что Renault и Hyundai получили серьезные повреждения, столкнувшись почти лоб в лоб. От автомобилей разносились клубы дыма, на месте работали сотрудники МЧС и медики.

Водители этих двух иномарок получили травмы. Из машин их доставали спасатели, после чего мужчин транспортировали в автомобили скорой помощи, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Пострадала и 22-летняя пассажирка Hyundai Solaris, она получила помощь на месте и была отпущена.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.