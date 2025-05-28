Стало известно, кто погиб в ночной аварии на улице Измайлова

28.05.2025 | 14:25

В областной Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП, случившегося в Пензе в ночь на среду, 28 мая.

Ранее спасатели сообщили о столкновении 2 легковых машин, при котором 1 человек погиб и двое получили ранения.

По предварительным данным ГАИ, в 3:10 напротив дома № 55 на улице Измайлова столкнулись «Лада-Веста» под управлением 19-летнего молодого человека и Kia Rio с 32-летним мужчиной за рулем. После этого водитель «Весты» въехал в препятствие.

20-летний пассажир отечественного автомобиля скончался на месте. Водители обеих машин получили травмы различной степени тяжести. Медики сразу оказали им помощь и отпустили.

Причины и обстоятельства смертельной аварии выясняют сотрудники полиции.