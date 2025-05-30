В Никольске молодой водитель сбил женщину, момент попал на камеру

30.05.2025 | 12:25

В пятницу, 30 мая, в Никольске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, момент аварии попал на камеру.

По предварительным данным, около 10:30 напротив дома № 53 на улице Ленина 19-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил 39-летнюю женщину.

Судя по кадрам, удар был такой силы, что пешехода подбросило в воздух.

В областной Госавтоинспекции уточнили: пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. Очевидцы утверждают, что она в тяжелом состоянии.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.