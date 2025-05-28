В Кузнецке подростки на мотоцикле попали в ДТП

28.05.2025 | 10:55

Днем во вторник, 27 мая, на улице Хвалынской в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 14:45 напротив дома № 145 столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и мотоцикл OХО. За рулем первого находился 58-летний мужчина, второго - молодой человек 2007 года рождения.

В результате мотоциклист и его пассажир 2008 года рождения получили травмы различной степени тяжести, им обоим потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

ДТП с подростками-водителями в Пензенской области нередки. 24 мая в Каменском районе 17-летний водитель мотоцикла Racer RS250 столкнулся с автомобилем Kia SLS; 25 мая в Пензе двое юношей 15 и 14 лет на мопеде Alpha врезались в «УАЗ-Патриот».