Происшествия

Появились кадры с места смертельного ДТП на Измайлова

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Госавтоинспекция обнародовала кадры с места смертельного ДТП на улице Измайлова, где погиб 20-летний парень.

Появились кадры с места смертельного ДТП на Измайлова

Авария случилась в ночь на среду, 28 мая, напротив дома № 55. В 3:10 там столкнулись «Лада-Веста» под управлением 19-летнего молодого человека и Kia Rio с 32-летним мужчиной за рулем. После этого отечественный автомобиль въехал в препятствие.

Появились кадры с места смертельного ДТП на Измайлова

Водители обеих машин получили травмы различной степени тяжести, очевидцы помогли мужчинам выбраться из салона, а затем ими занялись медики. Госпитализация не потребовалась.

Появились кадры с места смертельного ДТП на Измайлова

20-летний пассажир «Весты» скончался на месте, его тело из искореженного автомобиля доставали спасатели.

Появились кадры с места смертельного ДТП на Измайлова

«По данному факту проводится проверка», - сообщил начальник отдела Госавтоинспекции по г. Пензе Роман Алакин.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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