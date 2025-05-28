Появились кадры с места смертельного ДТП на Измайлова

28.05.2025 | 15:44

Госавтоинспекция обнародовала кадры с места смертельного ДТП на улице Измайлова, где погиб 20-летний парень.

Авария случилась в ночь на среду, 28 мая, напротив дома № 55. В 3:10 там столкнулись «Лада-Веста» под управлением 19-летнего молодого человека и Kia Rio с 32-летним мужчиной за рулем. После этого отечественный автомобиль въехал в препятствие.

Водители обеих машин получили травмы различной степени тяжести, очевидцы помогли мужчинам выбраться из салона, а затем ими занялись медики. Госпитализация не потребовалась.

20-летний пассажир «Весты» скончался на месте, его тело из искореженного автомобиля доставали спасатели.

«По данному факту проводится проверка», - сообщил начальник отдела Госавтоинспекции по г. Пензе Роман Алакин.