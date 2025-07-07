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Общество

В Терновке начали менять шумозащитные экраны вдоль дороги

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На улицах Терновского и Центральной в Пензе начали менять шумозащитные экраны, на состояние которых жаловались местные жители.

«Сейчас ведется демонтаж старых панелей, параллельно изготавливаются новые, после чего подрядчик приступит к их установке», - рассказал глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях 7 июля.

По его словам, общая протяженность ограждения составит 1 200 погонных метров. Работы планируют закончить до конца лета.

О необходимости замены шумовых экранов 21 мая заявил замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов. Он отметил, что сейчас конструкции находятся в удручающем состоянии и гостям областного центра, въезжающим в город со стороны аэропорта, открывается неприглядная картина. Ситуацию решили исправить, направив на замену забора 29 млн 770 тыс. 553 рубля.

В последние годы пензенцы неоднократно жаловались на состояние пролетов, особенно тех, что стоят вдоль домов № 145-173 на Терновского. Большая часть пришла в негодность: экраны были повреждены при ДТП, сгнили от времени, в некоторых местах вылетело оргстекло.

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Источник — фото из тг-канала Олега Денисова
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