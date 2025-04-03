Стало известно, какое будущее ждет маршрут № 40

03.04.2025 | 18:43

Микроавтобусы № 40 перестали ходить через «Лугометрию», теперь они снова проезжают мимо ТЦ «Мега-Пенза» на трассе М-5.

С 27 марта схема движения маршрута № 40 неожиданно изменилась: в нее включили 3 остановки на улице Яшиной. Позже выяснилось, что это тестовый режим, о котором пассажиров предупреждать не стали.

Эксперимент завершился так же внезапно, как и начался. 2 апреля подписчик телеграм-канала PenzaInform рассказал, что микроавтобусы движутся по прежнему пути.

Однако выяснилось, что это не конец истории. «Инициирован вопрос о внесении изменений в схему движения маршрута № 40. Реализация данного решения - июнь 2025 года», - сообщили в минстрое.

Пензенцы, живущие в районе улицы Яшиной, надеются, что маршрутки № 40 им вернут, и ждут, когда до них начнут доезжать и другие автобусы. По словам представителей минстроя, вопрос рассмотрят после того, как администрация города обустроит в «Лугометрии» разворотную площадку и стоянку, «что позволит продлить схемы движения автобусов от конечной остановки «Арбековская застава» до указанного микрорайона».

Тем временем жители Зари, наблюдая за ситуацией, не понимают, почему в таком случае нельзя пойти дальше и решить еще и их проблему, пустив те же самые автобусы до Нефтяника.