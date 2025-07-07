Зачем нужно привязывать к крану нитку?

07.07.2025 | 14:47

Вопрос от интернет-пользователя

Зачем некоторые люди привязывают к кранам нитки? Чем это помогает?

Ответ специалиста

Метод с нитками используют люди, у которых из крана капает вода. Мера может быть как временной, так и постоянной (если возможности отремонтировать смеситель нет).

Способ помогает избавиться от звука падающих капель. Для этого один конец нитки привязывается к изливу, а другой опускается в отверстие в раковине.

В результате вода будет течь по нитке, а раздражающее «кап-кап» исчезнет.