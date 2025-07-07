Зачем нужно привязывать к крану нитку?

Вопрос от интернет-пользователя
Зачем некоторые люди привязывают к кранам нитки? Чем это помогает?
Ответ специалиста
Метод с нитками используют люди, у которых из крана капает вода. Мера может быть как временной, так и постоянной (если возможности отремонтировать смеситель нет).
Способ помогает избавиться от звука падающих капель. Для этого один конец нитки привязывается к изливу, а другой опускается в отверстие в раковине.
В результате вода будет течь по нитке, а раздражающее «кап-кап» исчезнет.
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