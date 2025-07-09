10 июля температура в Пензе поднимется до +36 градусов

09.07.2025 | 22:00

В четверг, 10 июля, пензенцев снова ждет жара. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +15...+20 градусов, днем воздух разогреется до +31...+36. Ветер подует с юго-востока со скоростью до 9 метров в секунду. Ожидается малооблачная погода без дождя.

Ранее начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова сообщила, что регион оказался во власти антициклона.

«На улице будет солнечно и сухо. Воздух начнет интенсивно прогреваться», - уточнила она.

10 июля в народном календаре - Самсон Сеногной. Предки верили: если на Самсона пошел дождь, то лить будет до бабьего лета.