Назван срок открытия ул. Стекловской в Кузнецке после ремонта

08.07.2025 | 12:05

В Кузнецке из-за капитального ремонта теплотрассы перекрыли участок улицы Стекловской, сообщили в местной администрации.

МКП «Теплосеть» планирует заменить трубу диаметром 100 мм и протяженностью 130 метров. Одновременно с этим подрядная организация смонтирует новую систему водоотведения: вместо пришедшей в негодность трубы ливневки уже укладывают современные лотки.

«Данные работы проводятся заранее, до начала капитального ремонта дорожного полотна на улице Стекловской», - подчеркнули в администрации Кузнецка.

Уточняется, что новый асфальт появится на участке от улицы Белинского до 7-й линии, включая мост через Труев.

Движение транспорта закрыто до окончания работ, то есть до 18 июля.