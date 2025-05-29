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Общество

Пензенские врачи избавили от дыры в челюсти чемпиона по русскому жиму

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В Пензе в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко провели сложную реконструктивную операцию на челюсти. Это первое в регионе подобное хирургическое вмешательство.

Пациентом стал многократный чемпион по русскому жиму, уроженец области Михаил Саньков. Мужчина регулярно посещал частные стоматологические клиники. Во время одного из осмотров врач нашел новообразование на нижней челюсти.

Компьютерная томография показала, что из-за опухоли в кости появилась дырка. За удаление опухоли никто из стоматологов не взялся.

«Михаил Саньков обратился за помощью к экспертам областной больницы имени Н. Н. Бурденко, где врачами отделения челюстно-лицевой хирургии была проведена сложная операция по удалению 3 зубов и новообразования, а также выполнена костная пластика образовавшегося дефекта ксеноматериалом», - сообщили в региональном минздраве.

Спустя 3 недели реабилитации врачи пришли к выводу, что спортсмен здоров и может дальше выступать на соревнованиях.

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Источник — фото областного минздрава
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