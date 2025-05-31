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Общество

В Пензенской районной больнице ремонтируют отделения стационара

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В Пензенской районной больнице продолжается капитальный ремонт. Здание в Сухумском проезде Пензы, построенное в 1960 году, давно требовало обновления.

В Пензенской районной больнице ремонтируют отделения стационара

В феврале начался капитальный ремонт круглосуточных стационаров терапевтического и неврологического отделений. На замену полов, потолков, канализации, системы внутреннего водоснабжения и электросети, расширение входных проемов из федерального бюджета было выделено 50 млн рублей.

В Пензенской районной больнице ремонтируют отделения стационара

Сейчас закончен ремонт кровли входной зоны, завершен монтаж основания пола, завершаются замена санитарно-технического оборудования и подключение электрики. Строители устанавливают каркасы входных групп, двери смонтированы на 80%.

Работы по ремонту стационара планируют завершить в ноябре 2025 года, напомнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

«Мы надеемся, что новые, более комфортные условия благоприятно скажутся на процессе лечения всех, кто взаимодействует с больницей», - отметил главврач больницы Илья Панюхин.

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Источник — фото областного минздрава
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