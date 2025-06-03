Стало известно, могут ли контактные линзы расплавиться от жары

03.06.2025 | 08:34

В жаркую погоду необходимо правильно эксплуатировать контактные линзы, чтобы избежать негативных последствий. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

В частности, она опровергла миф о том, что в жару линзы могут расплавиться.

«Температура плавления силикона и гидрогеля, из которых изготавливается большинство контактных линз, - 400 градусов по Цельсию. Так что во время жары ваши линзы точно не расплавятся», - заверила офтальмолог.

Тем не менее при высокой температуре, повышенной задымленности и ветре контактным линзам сложнее пропускать кислород и удерживать влагу. Поэтому может возникнуть ощущение инородного тела в глазу. С проблемой помогут справиться слезозаместительные капли.

«Также важно помнить, что жаркий климат способствует размножению бактерий. Поэтому важно следовать инструкции по эксплуатации контактных линз, обрабатывать их после снятия. Это касается линз двухнедельной, месячной и трехмесячной замены», - добавила офтальмолог.

Светлана Миргородская перечислила четыре основных правила эксплуатации контактных линз.

Во-первых, своевременно заменять линзы после истечения срока, указанного на упаковке. Линзы ежедневной замены нужно менять каждый день.

Во-вторых, не засыпать в мягких контактных линзах - на ночь их необходимо снимать.

В-третьих, при воспалительных заболеваниях следует отказаться от линз и перейти на очки.

В-четвертых, использовать слезозаместительные капли, разрешенные при эксплуатации мягких контактных линз. Особенно это актуально в жару, когда собственная слеза быстро испаряется с поверхности глаза.