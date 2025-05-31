На Шуисте раньше срока завершили ремонт теплосетей после аварии

31.05.2025 | 10:35

У жителей пензенского микрорайона Шуист горячая вода, отключенная из-за повреждения теплосети, появится раньше обещанного срока.

Прорыв на перекрестке улиц Клары Цеткин и Светлой случился в пятницу, 30 мая. Из трубы над дорогой ударили мощные струи воды. Очевидцы в шутку назвали это место бесплатной мойкой-роботом для автомобилей.

Отремонтировать участок планировалось до 12:00 субботы, 31 мая, и тогда же восстановить подачу ресурса. Однако уже в 8:12 ресурсники сообщили о завершении работ.

Тепловики оповестили обслуживающие организации о необходимости регулировки внутридомовых систем.

«Если до конца сегодняшнего дня у вас не появится горячая вода, пожалуйста, обратитесь в свою управляющую компанию», - предупредили жителей Шуиста.