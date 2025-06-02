Прорыв на Кулакова: на ряде улиц отключили горячую воду

02.06.2025 | 17:11

В Пензе из-за прорыва трубы на улице Кулакова в ряде домов на время ремонта отключили горячую воду.

Ресурса нет на следующих улицах:

- Ворошилова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32;

- Коммунистическая, 7, 7а, 21, 21а, 21Б, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 41а, 41Б, 45, 47, 49;

- Суворова, 125, 129, 131, 133, 139, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170а, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 194, 196;

- Бакунина, 132, 132а;

- Кулакова, 9, 11, 11а, 13, 15;

- Пушкина, 31;

- Ставского, 48/3;

- Бекешская, 4, 6, 8, 10, 12;

- Карпинского, 6, 8, 10, 10а, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52.

Под отключение попали дома № 2, 4, 6, 8 на проспекте Победы и социальные объекты:

- детский сад № 110 (Коммунистическая, 43);

- детский сад № 88 (Ворошилова, 7);

- детский сад № 99 (Пугачева, 57, 57а);

- детский сад № 115 (Суворова, 180а);

- детский сад № 123 (Суворова, 137);

- школа № 58 (Ворошилова, 9);

- лицей № 29 (Коммунистическая, 43а, Суворова, 190а);

- областная детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова (Бекешская, 43);

- молодежный центр «Юность» (ул. Карпинского, 22Б).

Вода отсутствует в административных зданиях на улице Суворова, 154а и 198.

Планируется, что ремонт на сетях завершат к 12:00 3 июня, сообщили ресурсники.

Прорыв трубопровода произошел вблизи пересечения Кулакова с Суворова. Кипятком залило и улицу, и перекресток. Последствия ЧП попали на видео.