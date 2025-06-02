Прогноз на неделю: пензенцев ждут погодные качели

02.06.2025 | 14:06

На первой рабочей неделе лета в Пензенской области будут наблюдаться «погодные качели», предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Еще во вторник сохранится влияние антициклона, на улице в основном солнечно и тепло. А вот уже в среду и четверг территория области окажется во власти атмосферных фронтов. Ожидаются интенсивные дожди, временами сильные, с порывистым ветром и грозой», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим из-за более плотной облачности понизится. К концу недели фон атмосферного давления повысится и погода наладится, добавила Иванкова.

Если в первые рабочие дни уличные термометры будут показывать до +22...+27 градусов, то после ожидается +18...+23.

3-4 июня в отдельных районах региона сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс).