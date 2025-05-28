Общество

В 2026 году на инициативы пензенцев выделят 20 млн рублей

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Глава Пензы Олег Денисов призвал горожан обратить внимание на пилотный проект, запущенный в городе, - инициативное бюджетирование. Он направлен на вовлечение граждан в бюджетный процесс: жители сами решают, где и какие работы должны быть выполнены муниципалитетом.

Именно по этому проекту появится сквер на территории между домами № 8 и 14 на улице Ново-Казанской и детским садом № 57. На его обустройство из бюджета выделяется 5 млн рублей.

Олег Денисов объяснил, что требуется от пензенцев для участия в программе. «Сами разрабатывают проект, сами определяют, в каких границах он должен быть реализован и его примерную стоимость. Рассматривается все это на собрании жителей, и по установленной форме они этот проект вносят в администрацию города с 1 по 10 апреля», - рассказал он во время прямого эфира в среду, 28 мая.

В этом году решено было поддержать инициативу пензенцев с улицы Ново-Казанской. Теперь там на месте заброшенного пустыря появится благоустроенный зеленый уголок с прогулочной зоной, скамейками для отдыха.

«Предлагаю всем горожанам активно участвовать в этой программе. На следующий год мы увеличим [предусмотренную в бюджете на проект] сумму с 5 млн до 20 млн», - пообещал Олег Денисов.

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