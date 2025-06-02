В Арбекове горячую воду отключили до 16 июня

02.06.2025 | 11:07

В микрорайоне Арбеково в Пензе с 2 по 16 июня проведут гидравлические испытания теплосети. В связи с этим горячей воды не будет в жилых домах на следующих улицах:

- Лядова, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32;

- Ладожская, 79, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 99, 103, 105, 107;

- Рахманинова, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51;

- Стасова, 2а, 2а (к. 1), 2а (к. 2), 2а (к. 3);

- Собинова, 5, 7, 14;

- Бородина, 17, 19, 21, 25, 27, 29;

- Ульяновская, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;

- Кронштадтская, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12;

- Тернопольская, 3.

Также ресурс отключат на проспектах:

- Строителей, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 98, 108, 114, 120, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 142, 144, 146, 148;

- Победы, 105, 107, 111, 113, 115, 140, 142, 146, 148, 150.

Под отключение попадают следующие социальные объекты:

- детский сад № 129 (Рахманинова, 35а);

- детский сад № 130 (Ульяновская, 54а);

- детский сад № 139 (Бородина, 15);

- детский сад № 143 (Лядова, 8);

- детский сад № 142 (Ладожская, 81);

- детский сад № 152 (Ладожская, 89);

- детский сад № 152 (Ладожская, 101);

- филиал детского сада № 89 (Рахманинова, 16);

- школа № 52 (проспект Победы, 59);

- школа № 68, 2-й корпус (проспект Строителей, 128);

- школа № 68, 1-й корпус (проспект Строителей, 140);

- школа № 67 (Лядова, 14);

- школа № 56 (Рахманинова, 37а);

- музыкальная школа № 7 (Рахманинова, 39а);

- спортивная школа № 4, ФОК (проспект Строителей, 47а);

- общежитие Пензенского института усовершенствования врачей (Стасова, 8);

- Пензенский дом ветеранов (Собинова, 9);

- Пензенский институт усовершенствования врачей (Стасова, 8а)

- Пензенский колледж архитектуры и строительства (Собинова,7);

- областной онкологический клинический диспансер (проспект Строителей, 37а);

- баня № 7 (ул. Рахманинова, 50).

«Опрессовки являются важным этапом в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры города к зиме, позволяющим определить возможные дефекты для дальнейшего ремонта в летний период», - отметили в ресурсоснабжающей организации.