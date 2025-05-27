Как избавиться от конденсата на бачке унитаза?

Вопрос от интернет-пользователя
На бачке унитаза постоянно скапливается конденсат, в итоге капли падают на пол и получается лужа. Как решить проблему?
Ответ специалиста
Конденсат на бачке унитаза появляется по разным причинам. Среди них - плохая вентиляция, высокая влажность в помещении, неисправность сантехники. Решить проблему можно несколькими способами:
Вентиляция
Проверьте, исправна ли вытяжка в санузле, прочистите ее. Если она работает, но этого недостаточно, подумайте об установке на отверстие вентилятора, который будет принудительно забирать воздух.
Высокая влажность
Снизить влажность и уменьшить образование конденсата помогает проветривание - оставляйте дверь приоткрытой. Также существуют специальные осушители воздуха.
Сантехника
При неисправности сантехники, например, когда из бачка не прекращает течь, также образуется конденсат. Проблема решается ремонтом механизма слива.
Справиться с образованием капель на поверхности бачка можно, утеплив его изнутри либо заменив на усовершенствованную модель со специальной защитой.
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