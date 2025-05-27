Ликбез

Как избавиться от конденсата на бачке унитаза?

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Вопрос от интернет-пользователя

На бачке унитаза постоянно скапливается конденсат, в итоге капли падают на пол и получается лужа. Как решить проблему?

Ответ специалиста

Конденсат на бачке унитаза появляется по разным причинам. Среди них - плохая вентиляция, высокая влажность в помещении, неисправность сантехники. Решить проблему можно несколькими способами:

Вентиляция

Проверьте, исправна ли вытяжка в санузле, прочистите ее. Если она работает, но этого недостаточно, подумайте об установке на отверстие вентилятора, который будет принудительно забирать воздух.

Высокая влажность

Снизить влажность и уменьшить образование конденсата помогает проветривание - оставляйте дверь приоткрытой. Также существуют специальные осушители воздуха.

Сантехника

При неисправности сантехники, например, когда из бачка не прекращает течь, также образуется конденсат. Проблема решается ремонтом механизма слива.

Справиться с образованием капель на поверхности бачка можно, утеплив его изнутри либо заменив на усовершенствованную модель со специальной защитой.

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