Общество

В Пензенской области запретят съемку мест падения беспилотников

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В Пензенской области запретят фото- и видеосъемку мест падения беспилотных летательных аппаратов и пораженных ими целей. Соответствующий проект указа губернатора проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, публикация в СМИ и интернете любой информации, касающейся применения БПЛА в регионе, будет находиться под запретом. Это касается и данных, позволяющих определить тип беспилотника, место запуска или падения, траекторию полета, точку атаки, факт поражения объектов и характер повреждений.

Запрет распространяется также на съемку систем противодействия БПЛА, в том числе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Под него подпадает и распространение сведений о местах дислокации подразделений Министерства обороны РФ и правоохранительных органов, объектах военной инфраструктуры, сооружениях системы связи, организации охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов и иных критически важных объектов.

Исключение составляет информация, предоставленная СМИ и Сети официальными представителями органов власти.

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