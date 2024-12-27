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Общество

Детям пленных и пропавших без вести бойцов назначат выплаты

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Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести.

Речь идет об участниках специальной военной операции, а также тех, кто выполнял задачи на территориях проведения контртеррористической операции и спецзадачи в Сирийской Арабской Республике.

Документ опубликован в четверг, 26 декабря, на интернет-портале правовых актов.

Выплата осуществляется со дня, указанного в приказе командира (начальника) о захвате военнослужащего в плен, но не ранее чем с 1 декабря 2024 года. Деньги будут выдаваться за время нахождения в плену, ограниченное 6 месяцами с указанного дня.

Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе проживания получателя.

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