Детям пленных и пропавших без вести бойцов назначат выплаты

27.12.2024 | 09:00

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести.

Речь идет об участниках специальной военной операции, а также тех, кто выполнял задачи на территориях проведения контртеррористической операции и спецзадачи в Сирийской Арабской Республике.

Документ опубликован в четверг, 26 декабря, на интернет-портале правовых актов.

Выплата осуществляется со дня, указанного в приказе командира (начальника) о захвате военнослужащего в плен, но не ранее чем с 1 декабря 2024 года. Деньги будут выдаваться за время нахождения в плену, ограниченное 6 месяцами с указанного дня.

Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе проживания получателя.