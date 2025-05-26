В Пачелме 5-летний мальчик утонул в выгребной яме

26.05.2025 | 10:52

В воскресенье, 25 мая, в поселке Пачелма случилась трагедия: погиб 5-летний мальчик. О ЧП рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Мальчик утонул в выгребной яме, расположенной во дворе частного дома, где живут его родители и еще двое детей школьного возраста.

Елена Столярова призвала всех родителей не оставлять детей без присмотра и обеспечивать безопасные условия на территории домовладения.

«Обращаюсь ко всем взрослым! Пожалуйста, не забывайте о безопасности детей! Вовремя примите меры. Не проходите мимо детей, находящихся в опасной ситуации», - написала омбудсмен на своих страницах в соцсетях 26 мая.

В обстоятельствах гибели ребенка предстоит разобраться правоохранительным органам.