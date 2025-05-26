Гибель мальчика в Пачелме: действиям родителей дадут оценку

26.05.2025 | 12:35

В Пачелме прокуратура организовала проверку по факту гибели 5-летнего мальчика. Вечером в воскресенье, 25 мая, он утонул в выгребной яме, расположенной во дворе частного домовладения на улице 1 Мая.

В этом доме мальчик жил вместе с родителями и еще двумя детьми школьного возраста, сообщила ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям как законных представителей ребенка, так и органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, направленных на обеспечение охраны жизни и здоровья несовершеннолетнего. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - пояснила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Органы предварительного расследования также уже начали процессуальную проверку.

Елена Столярова призвала всех родителей не оставлять детей без присмотра и обеспечивать безопасные условия на территории домовладения.