В Заводском районе планируют построить гостиницу

07.07.2025 | 09:55

В Пензе на Заводском шоссе планируют построить гостиницу. Постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта подписал глава города Олег Денисов.

Речь идет об участке в Заводском районе напротив лингвистической гимназии № 6.

Здание будет двухэтажным, общая площадь составит 2 164,8 кв. м, говорится в документе. Сроки реализации проекта не уточняются.

Ранее сообщалось, что в границах улиц Суворова, Октябрьской и Плеханова хотят построить многофункциональный гостиничный комплекс категории 4*. В объект намерены вложить 1,5 млрд рублей.

Воплотить проект инвестор планирует в 2025-2029 годах.