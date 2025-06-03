Когда можно снять с машины знак «Начинающий водитель»?

Вопрос от интернет-пользователя
Собираюсь покупать машину, только сдал на права. Говорят, нужно на заднее стекло наклеить знак «Начинающий водитель». Сколько с ним потом ездить? И что будет, если снять?
Ответ специалиста
Знак «Начинающий водитель» нужно использовать в течение 2 лет после получения водительского удостоверения.
Он должен быть прикреплен сзади на видном месте, чтобы предупреждать других участников дорожного движения о том, что водитель неопытен.
Если снять знак раньше срока, это может повлечь за собой предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
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