С 29 мая на нескольких улицах Пензы отключат горячую воду

28.05.2025 | 17:07

С четверга, 29 мая, в домах на нескольких улицах Пензы отключат горячую воду. Причина - гидравлические испытания трубопроводов.

Ресурс будет отсутствовать по адресам:

- ул. Луначарского, 4, 6, 7, 7а, 8, 12а, 34, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53;

- ул. Герцена, 7, 9, 11, 12, 12а, 14, 17/8, 44, 46;

- ул. Ухтомского, 1а, 3а, 5, 55, 57, 59, 83, 83а;

- ул. Пролетарская, 10, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 52, 53, 76;

- ул. Дзержинского, 15, 29, 31, 33/19, 35, 38;

- ул. Толстого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10;

- ул. Коммунистическая, 26, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42;

- ул. Пугачева, 39а;

- ул. Октябрьская, 4, 7;

- ул. Плеханова, 45;

- ул. Суворова, 90а;

- ул. Кузнецкая, 32;

- ул. Мельничная, 40а;

- Жемчужный проезд, 11.

Горячей воды не будет до 12 июня, уточнили в ресурсоснабжающей организации.